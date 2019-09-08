СМИ: Король Саудовской Аравии назначил сына на должность министра энергетики

Он был помощником министра нефти с 2005 по 2017 год, а затем до своего назначения занимал пост госминистра.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд назначил своего сына новым министром энергетики страны, сообщил телеканал Al-Arabiya.

По информации телеканала, глава ведомства Халед ибн Абдель-Азиз Аль Фалех был освобождён от должности, его место занял сын принц Абдель-Азиз ибн Сальман. Он был помощником министра нефти с 2005 по 2017 год, а затем до своего назначения занимал пост госминистра по вопросам энергетики.

Тем временем в Великобритании министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку на фоне кризиса в правящей партии страны из-за Брексита.