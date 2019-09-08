Кандидат в губернаторы Сахалина Корниенко подставил собственных наблюдателей

В его региональном отделении партии забыли о "юридических условностях" и отправили списки наблюдателей с множеством нарушений.

Единый день голосования в Сахалинской области ещё не начался, а в Сети уже появились заявления о нарушениях. Однако в итоге нарушителем оказался сам кандидат на пост главы региона Алексей Корниенко, сообщило информационное агентство SakhalinMedia.

С утра прошлого дня коммунисты стали говорить, что их представителей не регистрируют на избирательных участках.

— На УИК по всему Сахалину не хотят допускать наблюдателей от Корниенко. С наблюдателями от других кандидатов таких проблем не возникает! — писали в телеграм-каналах, заявляя, что "это всё заговоры".

Однако, как напоминает агентство, в законе "О выборах губернатора Сахалинской области" можно найти формулировку: "Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат и каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата".

Далее говорится, что избирательное объединение или же сам кандидат должны представить список назначенных наблюдателей в соответствующий территориальный избирком не позднее, чем за три дня до голосования. То есть в данном случае не позднее 4 сентября.

Таким образом, списки наблюдателей должен был представить либо сам Корниенко, либо Сахалинское региональное отделение КПРФ, от которого он был выдвинут. Но в партии, как отмечает агентство, забыли о "юридических условностях" и соблюдении процедуры и отправили списки наблюдателей с множеством нарушений.

Как выяснилось, в большинстве случаев списки были оформлены решениями местных отделений партий. Сам Корниенко назначил наблюдателей только в одном городском округе. В остальных случаях избиркомы фактически оказались заложниками ситуации: либо допустить всех наблюдателей на участки с нарушением закона (что потом грозит последствиями и разбирательствами для самих членов комиссий), либо соблюсти закон и не допустить до процесса представителей КПРФ — в итоге получить очередную порцию обвинений в якобы предвзятости.

Агентство отмечает, что на данный момент непонятно, были причиной произошедшему лень и незнание законодательства или же штаб кандидата готовил сознательную провокацию, чтобы создать образ "угнетаемости оппозиции".

Напомним, сегодня в России начался Единый день голосования. В Сахалинской области открылось 310 избирательных участков.