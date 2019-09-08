В Забайкалье, Амурской области и Якутии стартовали выборы

Избирательные участки открылись в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае в воскресенье, 8 сентября, в 08:00 (02:00 мск).

В Забайкалье выбирают нового главу региона. За последние шесть лет это будут уже третьи выборы губернатора, поскольку Константин Ильковский и Наталья Жданова покинули пост раньше срока. В выборах участвуют четыре кандидата: Елена Краузе от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак от Партии роста.

Также в Забайкалье пройдёт более 120 муниципальных выборов. Жители региона изберут главу Газимуро-Заводского района, депутатов четырёх районных советов, гордумы Читы и думы посёлка Агинское, а также глав поселений и депутатов сельсоветов. Кроме того, жители Нерчинского и Чернышевского районов выберут своего представителя в Заксобрании края.

В то же время в Якутии стартует 57 избирательных кампаний в 25 районах и посёлке Жатай. В регионе выберут глав и депутатов муниципалитетов.

В Амурской области выберут глав Тамбовского и Сковородинского районов, в городе Шимановске и ещё в 11 районах определят депутатов, а также в трёх районах выберут новых глав сельсоветов поселений.

В Благовещенске определят депутатов городской думы. Выборы проходят в 30 одномандатных избирательных округах, в каждом предстоит выбрать своего депутата.

Выборы уже начались на Камчатке, Чукотке, в Приморье и ЕАО. На Сахалине выбирают губернатора, а в Хабаровском крае — депутата Госдумы.