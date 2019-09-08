В Африке генномодифицированные комары займутся истреблением сородичей

Учёные из Научно-исследовательского института здравоохранения Буркина-Фасо разработали революционный метод борьбы с малярийными комарами, ставшими одной из ключевых причин высокой смертности в Африке. Об этом сообщает газета De Volkskrant.

Как рассказал журналистам руководитель проекта Мусса Намунтугу, в мире существуют химикаты, способные гарантированно победить малярийных комаров, однако их использование также наносит вред и здоровью человека. Его способ угрожает только целевым насекомым, притом делает их полное истребление фактически безболезненным.

— Мы разрабатываем комаров, которые могут иметь в потомстве только сыновей. Эти сыновья также получают только сыновей. Таким образом мы хотим сократить число самок до тех пор, пока популяция полностью не исчезнет, — сказал учёный.

Намунтугу отметил, что для такого результата его команде пришлось немного расширить ДНК комаров и добавить туда генетическую информацию от слизевиков. Единственной сложностью в плане оставалось то, что после спаривания с нормальной самкой новое потомство лишь в 50% случаев имеет "ключ на уничтожение" всех будущих особей женского пола.

Для решения этой проблемы учёными был разработан способ, гарантирующий передачу особенности всему потомству. Согласно расчётам исследователей, если на практике теория подтвердится, то всего за пару лет новые комары смогут самоуничтожить свой вид.

Правда, есть и те, кто осознаёт остроту проблемы с малярией, однако считает, что подходить к её решению нужно не со стороны насекомых, а со стороны самих людей, которым стоит вести более "гигиеничный" образ жизни, оборудовать жилище москитными сетками, тогда комары исчезнут более безопасным способом.

Ранее Лайф сообщал, что, по подсчётам учёных, уничтожение малярийных комаров не отразится на экосистеме планеты.