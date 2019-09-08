Серена Уильямс снова не смогла покорить US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в очередной раз не смогла одержать победу на домашнем турнире серии Большого шлема US Open. В финале американка проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску.

Спортсменки провели два сета, которые закончились со счётом 3:6, 5:7. Это был уже второй очный поединок между теннисистками, в первом сильнее также была представительница Канады.

Для Андрееску это первое подобное достижение в карьере, ранее ей удавалось лишь выйти во второй круг на Australian Open и Roland Garros в текущем году.

Уильямс же, напротив, имеет на своём счету уже 23 победы на турнирах Большого шлема, всего одного первого места ей не хватает для повторения рекорда, принадлежащего легенде тенниса австралийке Маргарет Корт, которая смогла завоевать 24 одиночных титула.

Последний трофей доставался американке ещё в 2017 году на турнире в Австралии, после этого ей трижды удавалось пробиться в финал, но ни разу не довелось в нём победить.