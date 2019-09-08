В Общественной палате РФ рассказали о ходе выборов в Сахалинской области

В регионе работает ситуационный центр, где выведены видеокамеры с более чем 170 участков.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев рассказал о ходе выборов в Сахалинской области.

— Выборы проходят спокойно и под контролем общественности. Так, нас информирует общественная палата Сахалинской области, у которой около 150 наблюдателей на участках и работает ситуационный центр, где выведенные видеокамеры с более чем 170 участков, — написал он в своём твиттере.

Напомним, сегодня в РФ начался Единый день голосования. В Сахалинской области открылось 310 избирательных участков.