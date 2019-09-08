На Сахалине появились фейковые сообщения о нарушениях на выборах

4

Глава Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил о том, что с началом выборов на Сахалине появились и первые фейки. Об этом он написал в своём твиттере.

По его словам, движение "Голос" заявило о том, что трансляция с видеокамер не осуществляется. Однако в реальности включение есть, более того — центр открыт для всех, благодаря чему в прозрачности выборов можно убедиться любому желающему.

Ранее стало известно, что кандидат в губернаторы Сахалинской области Алексей Корниенко подставил собственных наблюдателей.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×