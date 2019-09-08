На Сахалине появились фейковые сообщения о нарушениях на выборах

Глава Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил о том, что с началом выборов на Сахалине появились и первые фейки. Об этом он написал в своём твиттере.

По его словам, движение "Голос" заявило о том, что трансляция с видеокамер не осуществляется. Однако в реальности включение есть, более того — центр открыт для всех, благодаря чему в прозрачности выборов можно убедиться любому желающему.

С началом выборов на Сахалине появились и первые "фейки". "Голос" заявляет о том, что трансляции с видеокамер нет, а наши наблюдатели из сахалинского центра общественного наблюдения присылают фотографии о том, как трансляция в центр идет. Напомню, что центр открыт для всех. pic.twitter.com/kanwb3Sjxs — Максим Григорьев (@grigorievms) September 8, 2019

Ранее стало известно, что кандидат в губернаторы Сахалинской области Алексей Корниенко подставил собственных наблюдателей.