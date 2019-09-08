Нурмагомедов назвал Пуарье одним из лучших бойцов UFC

Российский спортсмен также с иронией ответил на вопрос о следующем сопернике: "Двойной бургер с сыром", — заявил он.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что американец Дастин Пуарье является одним из лучших бойцов смешанного стиля.

— Пуарье — один из лучших оппонентов, он один из лучших в мире. Не просто чемпион, один из лучших, — цитирует ТАСС Нурмагомедова.

Также у него спросили, кто будет следующим соперником.

— Мой следующий оппонент? Двойной бургер с сыром, — сказал Нурмагомедов.

В субботу Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с Дастином Пуарье. Кроме того, он поставил новый рекорд среди российских бойцов, обогнав Фёдора Емельяненко.