В Хабаровском крае на выборы не пускают членов комиссии от партии "Родина"

Глава Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев сообщил в своём твиттере, что в Хабаровском крае на избирательные участки не пропускают членов комиссии с правом совещательного голоса от партии "Родина".
Пришла информация, что на избирательные участки в Хабаровском крае не пускают членов комиссии с правом совещательного голоса от партии "Родина". Странные порядки стали при губернаторе от ЛДПР
написал Максим Григорьев
По его словам, в регионе работают 592 наблюдателя от региональной Общественной палаты и шесть мобильных групп общественного контроля в Хабаровске.
Поступает информация об использовании административного ресурса. Эта информация сейчас проверяется
сообщил он немногим ранее
Напомним, в единый день голосования в крае открыто 783 избирательных участка. В регионе в избирательные списки внесено 987 758 человек.
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