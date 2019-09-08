В Хабаровском крае на выборы не пускают членов комиссии от партии "Родина"

Как отметили в ОП РФ, "странные порядки стали при губернаторе от ЛДПР" в регионе.

Глава Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев сообщил в своём твиттере, что в Хабаровском крае на избирательные участки не пропускают членов комиссии с правом совещательного голоса от партии "Родина".

Пришла информация, что на избирательные участки в Хабаровском крае не пускают членов комиссии с правом совещательного голоса от партии "Родина". Странные порядки стали при губернаторе от ЛДПР написал Максим Григорьев

По его словам, в регионе работают 592 наблюдателя от региональной Общественной палаты и шесть мобильных групп общественного контроля в Хабаровске.

Поступает информация об использовании административного ресурса. Эта информация сейчас проверяется сообщил он немногим ранее

Напомним, в единый день голосования в крае открыто 783 избирательных участка. В регионе в избирательные списки внесено 987 758 человек.