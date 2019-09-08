Нурмагомедов рассказал о секретном источнике сил для победы над Пуарье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам, что в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Пуарье присутствие в зале отца придавало ему дополнительных сил для победы.

— Отец в углу придавал мне сил. Он был рядом во время сгонки веса, это очень помогло. Но сегодня было очень много родственников, раньше они все были у телевизора, — сказал Нурмагомедов.

Особенность ситуации в том, что его отец, Абдулманап Нурмагомедов, не может поддерживать сына во время боёв, которые проходят в США, поскольку его американская виза была аннулирована, а в получении новой ему уже несколько раз отказали в консульстве.

Сразу после боя Нурмагомедов по старой традиции забрался на ограждение октагона и спустился в зрительный зал к отцу. Эта победа стала 28-й в карьере бойца и позволила ему побить рекорд по продолжительности победной серии среди россиян, принадлежащий ранее Фёдору Емельяненко.