В ОП РФ опровергли фейки с "недопуском" наблюдателей от КПРФ на Сахалине

На самом же деле эти наблюдатели не оформили документы согласно законодательству региона.

Глава Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев сообщил о том, что в Сахалинской области распространяются фейковые сообщения о недопуске на избирательные участки наблюдателей от кандидата от КПРФ Алексея Корниенко.

— В Сахалинской области распространяется фейк о том, что наблюдателей от кандидата от КПРФ Алексея Корниенко не пускают на участки. Реальная ситуация: 1) наблюдатели не оформили документы согласно законодательству региона; 2) несмотря на это, их всё равно ПУСКАЮТ на участки, — написал он в своём твиттере.

Ранее стало известно, что на Сахалине появились фейковые сообщения о нарушениях на выборах, связанные якобы с невключением видеотрансляций с избирательных участков.