Трамп отменил тайные переговоры с "Талибаном" и главой Афганистана из-за теракта

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на 8 сентября тайные переговоры с лидерами движения "Талибан"* и президентом Афганистана Ашрафом Гани из-за произошедшего в Кабуле теракта, унёсшего жизни 12 человек.

Американский лидер отметил, что две отдельные встречи по вопросам мирного урегулирования в Афганистане должны были состояться в загородной резиденции президента в Кэмп-Дэвид, однако талибы признались в организации теракта, в котором погибло 11 мирных жителей и один солдат США. После этого Трамп "сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров".

— Что за люди могут допустить так много смертей ради усиления своей позиции на переговорах? <...> Если они не могут договориться о перемирии на время этих очень важных мирных переговоров и даже убивают 12 невинных человек, то они, вероятно, в любом случае не смогут договориться о более значимом соглашении, — написал Дональд Трамп.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад представил президенту Афганистана проект мирного соглашения, согласно которому Вашингтон свернёт своё военное присутствие в республике и американские силы покинут пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней с момента подписания документа.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.