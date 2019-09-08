На выборах в Забайкальском крае работает 881 наблюдатель от Общественной палаты

На избирательных участках работает 881 наблюдатель от Общественной палаты Забайкальского края, рассказал директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

— От Общественной палаты Забайкальского края на участках сейчас работает 881 наблюдатель, функционирует центр по наблюдению за выборами, — написал он в "Твиттере".

Ранее Григорьев сообщил о том, что на избирательные участки в Хабаровском крае не пускают членов комиссии с правом совещательного голоса от партии "Родина".

Напомним, в России стартовал единый день голосования.