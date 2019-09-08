На выборах в Забайкальском крае работает 881 наблюдатель от Общественной палаты

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Фото © Артем Геодакян / ТАСС

На избирательных участках работает 881 наблюдатель от Общественной палаты Забайкальского края, рассказал директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

— От Общественной палаты Забайкальского края на участках сейчас работает 881 наблюдатель, функционирует центр по наблюдению за выборами, — написал он в "Твиттере".

Ранее Григорьев сообщил о том, что на избирательные участки в Хабаровском крае не пускают членов комиссии с правом совещательного голоса от партии "Родина".

Напомним, в России стартовал единый день голосования.

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