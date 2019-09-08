На Алтае зафиксированы нарушения КПРФ на выборах

Такое поведение можно объяснить неуверенностью кандидата в собственном результате, уверены социологи.

Новостной телеграм-канал республики Алтай "Кукушка ГАРА" сообщил о том, что в регионе зафиксированы первые нарушения на выборах губернатора региона.

— У нас тут первое серьёзное нарушение. КПРФ в День тишины (ночью) раскидала листовки с призывом Геннадия Зюганова голосовать за Виктора Ромашкина, — говорится в сообщении.

Глава лаборатории социальных технологий АНО "ЭИСИ" Дарья Кислицына отметила, что, во-первых, это является злостным нарушением избирательного законодательства, так как агитация запрещается с наступлением дня тишины.

— Во-вторых, фактически это возврат в кампании 90-х с чёрными технологиями. О чём это говорит? Банальная неуверенность и страх кандидата от партии в собственном результате. В случае отсутствия яркой, содержательной кампании самого кандидата используется классический приём — ссылка на авторитет для ядерного электората (отсюда фигура Зюганова). Электоральный потенциал этого действия крайне ограничен, а вот неуважение к избирателю зашкаливающее, — отметила она.

По мнению Кислицыной, провокаций и нарушений со стороны КПРФ ещё можно ожидать в течение оставшихся часов голосования. Коммунисты уже были уличены в том, что проводили свои экзитполы прямо на территории участков, что запрещено. Согласно закону, их попросили отойти на расстояние не менее 50 метров.