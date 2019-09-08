Учёный рассказал, почему бессмысленно программировать пол эмбриона человека

В Японии такая технология может применяться уже очень скоро: на коровах через три-четыре года, а через три-пять лет — на свинофермах.

Открытие японских учёных из Университета Хиросимы и разработанная ими технология позволят с большой вероятностью запрограммировать пол потомства у млекопитающих при искусственном оплодотворении. Профессор университета Масаюки Симада рассказал РИА "Новости", почему такое открытие будет полезно в животноводстве, но бессмысленно для человека.

— В животноводстве существует потребность в рождении только коров, если хозяйство молочное, и только быков, если это мясное производство, так как они быстрее растут, — пояснил он.

По словам профессора, на данный момент на 95% можно обеспечить рождение определённого пола животного, такая технология очень простая. Он также отметил её большое преимущество и рассказал, что в Японии это может быть применено уже очень скоро: на коровах через три-четыре года и через три-пять лет — на свинофермах.

С точки зрения технологической возможности, открытие может быть применено для любого млекопитающего, в том числе и для человека. Однако профессор считает это бессмысленным, поскольку для человека должна быть 100% гарантия рождения ребёнка того или иного пола. Это связано с тем, что у людей чаще всего рождается один малыш.

— У мышей, свиней рождается 10–15 детенышей, и вероятность рождения потомства определённого пола в рамках 80–90% более чем достаточна. Но при рождении одного ребёнка, если вероятность рождения нужного пола меньше 100%, вся затея теряет смысл, — пояснил он.

Кроме того, существует и этническая проблема. Если большинство японцев захочет родить мальчика, тогда через несколько поколений японская нация может перестать существовать, добавил собеседник агентства.

Он отметил, что не ставил себе цели создать технологию для применения на человеке.