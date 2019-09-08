Медики рассказали, какие болезни нужно лечить водкой

Традиционная русская огненная вода может исцелять не только абстрактные душевные раны, но и вполне реальные заболевания, например остеохондроз. Об этом сообщает портал "Медикфорум".

Для достижения положительных результатов подобного лечения водку следует принимать не внутрь, а делать специальные водочные компрессы, которые могут стать идеальным лекарством при обострении болей.

В их состав входит собственно крепкий алкоголь и мёд. Ингредиенты смешиваются, наносятся на больное место и укутываются целлофановыми пакетами и тёплыми платками или шарфами.

Подобные компрессы помогут снять отёки, а также прогреют больную область. Держать их рекомендуют как можно дольше, оптимальное время — два часа.

Отмечается, что в наши дни остеохондроз уже причислили к "болезням современности", от него страдает каждый третий житель планеты.