Выборы на Алтае проходят спокойно и без фейков

Член рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за выборами Максим Григорьев сообщил в своём твиттере о том, что в Республике Алтай на данный момент официально не зафиксировано никаких нарушений или фейковых сообщений о нарушениях.

— В Алтае от Общественной палаты на участках работают 318 наблюдателей, создан ситуационный центр. Выборы проходят спокойно, даже фейков пока нет, — заявил он.

При этом стоит отметить, что КПРФ ранее нарушила в республике день тишины, разбросав по почтовым ящикам листовки.