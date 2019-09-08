Выборы на Алтае проходят спокойно и без фейков

3

Предвыборная агитация в Республике Алтай к единому дню голосования 8 сентября 2019 года. Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Член рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за выборами Максим Григорьев сообщил в своём твиттере о том, что в Республике Алтай на данный момент официально не зафиксировано никаких нарушений или фейковых сообщений о нарушениях.

— В Алтае от Общественной палаты на участках работают 318 наблюдателей, создан ситуационный центр. Выборы проходят спокойно, даже фейков пока нет, — заявил он.

При этом стоит отметить, что КПРФ ранее нарушила в республике день тишины, разбросав по почтовым ящикам листовки.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×