Польский журналист Лукаш Гадзала в статье для одной из крупнейших газет страны Rzeczpospolita призвал власти отказаться от политики "стратегических ошибок" и восстановить диалог с Россией, поскольку от его отсутствия больше теряет сама Польша.

— Диалог и стремление к согласию всегда отвечают интересам небольших стран, таких как Польша, потому что противостояние с сильными никогда не означает для них ничего хорошего, — говорится в публикации.

Он также отметил, что отказ от любого контакта с Россией является не только просчётом руководства, но и "всё более заметным символом ухода Польши "от других стран Запада и их цивилизационных достижений.

В то же время журналист отмечает, что другие западные страны в последнее время всё реже пытаются изолировать Россию, напротив, по его мнению, страны ЕС всё чаще стали выступать за диалог с РФ.