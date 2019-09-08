СМИ: В Китае человек погиб при землетрясении магнитудой 5,4

В результате подземных толчков было разрушено 17 домов и повреждено ещё 215, сейчас проводится поисково-спасательная операция.

Один человек погиб, ещё 29 получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 5,4 в китайском уезде Вэйюань, сообщило Центральное телевидение Китая.

По его информации, состояние двух пострадавших остаётся тяжёлым. В результате землетрясения было разрушено 17 домов и повреждено ещё 215. Сейчас ведётся поисково-спасательная операция.

Подземные толчки ощущались и в других городах. В Чунцине отменили отправление более 10 поездов. На данный момент специалисты проверяют целостность железнодорожного полотна.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 06:42 (01:42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров и на расстоянии 141 километр от города Чэнду, административного центра Сычуани. Землетрясение было зафиксировано в нескольких городских округах.

Ранее Лайф сообщал о землетрясении у берегов Курильских островов.