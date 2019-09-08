СМИ: В Китае человек погиб при землетрясении магнитудой 5,4

#中共國 📣📣📣天災人禍躲不過— 輕煙姐姐 (@Lydia354217306) 7 сентября 2019 г.
09月08日06时42分在四川内江市威远县（北纬29.55度，东经104.79度）发生5.4级地震，震源深度10千米。房屋倒了很多。 pic.twitter.com/JhNfGl0Vqg
Один человек погиб, ещё 29 получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 5,4 в китайском уезде Вэйюань, сообщило Центральное телевидение Китая.
По его информации, состояние двух пострадавших остаётся тяжёлым. В результате землетрясения было разрушено 17 домов и повреждено ещё 215. Сейчас ведётся поисково-спасательная операция.
Подземные толчки ощущались и в других городах. В Чунцине отменили отправление более 10 поездов. На данный момент специалисты проверяют целостность железнодорожного полотна.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 06:42 (01:42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров и на расстоянии 141 километр от города Чэнду, административного центра Сычуани. Землетрясение было зафиксировано в нескольких городских округах.
Ранее Лайф сообщал о землетрясении у берегов Курильских островов.
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