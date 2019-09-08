Уже 37 жителей Забайкалья воспользовались услугой "Мобильный избиратель"

В общей сложности 8 сентября через такую систему отдадут свой голос более 6500 граждан.

Уже 37 жителей Забайкальского края проголосовали на выборах по месту нахождения с помощью приложения "Мобильный избиратель", рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в "Фейсбуке".

По его словам, на 10:00 утра (06:00 мск) явка на выборы составила 4,43%.

— Одно из новшеств — возможность голосования по месту жительства "Мобильный избиратель". 37 жителей уже проголосовали в Москве. А так вообще проголосуют более 6500 человек, — написал он.

Система "Мобильный избиратель" подразумевает голосование по месту нахождения и отмену открепительных удостоверений. Подать заявление о голосовании по месту пребывания можно через портал госуслуг, в МФЦ, а также в территориальном или участковом избиркоме. По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, этим приложением уже воспользовалось более семи миллионов человек.

Напомним, 8 сентября в России начался единый день голосования.