Порошенко высмеяли в Сети за "присвоение" договора с Россией об обмене пленными

Публикация в "Фейсбуке" экс-президента Украины Петра Порошенко, в которой он рассказывает о своей причастности к совершению обмена пленными с Россией, была высмеяна пользователями Сети.

Стоит отметить, что для некоторой части комментаторов важнее всё же оказался сам обмен и они просто выражали свою радость по поводу факта освобождения украинских заключённых, и благодарили как ушедшие, так и нынешние власти страны за то, что это просто произошло.

В тоже время многие из отреагировавших на публикацию пользователей, обратили внимание, что экс-глава государства был скорее причиной, по которой многие освобождённые 7 сентября украинцы вообще оказались задержаны Россией.

— Заслуга Порошенко, что моряки попали в плен!— написала Tatiana Petrechenko.

— А ты каким боком к этому и кого ты освободил? — задался вопросом Oleksandr Nimets.

— Пеця моряков отправил на заклание, не имея никакого плана на случай их ареста, а Зеленский их оттуда забрал, — ответил Андрей Витченко.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Украина по взаимной договорённости провели обмен осуждёнными и задержанными гражданами.