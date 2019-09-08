Выборы губернатора начались в Астраханской и Волгоградской областях

Кроме того, открылись избирательные участки в четырёх регионах Приволжского федерального округа.

Избирательные участки были открыты в Волгоградской и Астраханской областях, где сегодня проходят выборы глав регионов. К голосованию присоединились и четыре региона Поволжья — Удмуртия, Саратовская, Самарская и Ульяновская области, где начались выборы различных уровней.

Стартовало голосование на 580 участках в Астраханской области и 1493 участках в Волгоградской области. На пост главы последней претендуют действующий губернатор Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Алексей Буров (КПРФ), Владимир Рублев (ЛДПР, Сергей Полещук ("Справедливая Россия"). На выборах главы Астраханской области борются врио главы региона Игорь Бабушкин, депутат ГД Николай Арефьев (КПРФ), руководитель фракции ЛДПР в думе региона Тимофей Щербаков и представитель Партии пенсионеров Сергей Сычёв.

В единый день голосования также проходят выборы в Волгоградскую облдуму, в них участвует 339 кандидатов.

В 07:00 по московскому времени открылись избирательные участки в четырёх регионах Приволжского федерального округа.

В Удмуртии проходят дополнительные выборы в республиканский Госсовет по двум одномандатным округам, а также допвыборы депутатов в ряде муниципальных советов. Участки открылись в 98 помещениях, из них 29 в Ижевске. За кресла депутатов Госсовета поборются представители четырех политических партий.

В Ульяновской области проходят допвыборы в ульяновскую гордуму по одному одномандатному округу. В столице области, которая сегодня отмечает 371-й день рождения, открыты все 10 избирательных участков. В регионе также состоятся повторные и дополнительные муниципальные выборы в 10 районах.

В Самарской области открыты 145 избирательных участков. Здесь пройдёт голосование в рамках 34 избирательных компаний, в том числе дополнительные выборы депутатов собраний двух городских и 25 сельских поселений, а также допвыборы в самарскую губернскую думу из-за досрочного сложения полномочий Виктором Сазоновым и Валерием Трояным.

В Саратовской области выбирают депутата облдумы, депутата гордумы Саратова, а также идут выборы различного уровня в ряде муниципальных районов региона. По данным избиркома области, всего в 08:00 (7:00 мск) открылось 117 избирательных участков, в целом по области замещается 74 мандата.

Выборы начались в Башкирии, Оренбургской, Челябинской и Курганской областях