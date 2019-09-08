Синоптики пообещали комфортную погоду в Москве в единый день голосования

В воскресенье, 8 сентября, характер метеоусловий в московском регионе сильно не изменится, бабье лето будет продолжаться. Антициклон скандинавского происхождения обеспечит жителей Москвы и Подмосковья солнечной, сухой и комфортной погодой с температурными показателями середины августа, пишет погодный центр "Фобос".

В Москве ожидается переменная облачность, осадков не будет. Температура воздуха в столице составит +22...+24 °С, по области +20...+25 °С. Ветер ожидается северный 1-6 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 758 мм рт. ст., что много выше нормы.

В Сочи выпал первый снег