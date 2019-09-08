Эксперт по Дальнему Востоку ответил, ожидать ли второго тура выборов на Сахалине

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Фото © ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк

По убеждению специалиста, голосование на выборах губернаторов в ДФО идёт честно, открыто и чисто.

Политический консультант, руководитель региональных программ "Общественный экспертный совет" Пётр Ханас в своём фейсбуке ответил на вопрос, ожидать ли второго тура выборов в Сахалинской области.

— Второго тура не будет. [и.о. главы региона Валерий] Лимаренко сделал всё, чтобы этого не было. Выборы губернаторов в ДФО идут честно, открыто и чисто. Валерию Лимаренко вместе с правительством области удалось реализовать огромное количество региональных практик, направленных на решение острых социальных проблем нестандартными способами с привлечением жителей. В целом я насчитал около тридцати практик, направленных на улучшение жизни населения области. С полной уверенностью можно говорить, что Лимаренко — лидер региональных практик в России. В итоге он убедил сахалинцев, что он всерьёз и надолго, — уверен специалист.

Убеждён, что Лимаренко выполнит свои обещания и сделает регион прорывным на Дальнем Востоке. Это кандидат, обладающий уникальными политическими и коммуникационными компетенциями, позволяющими успешно работать не только в условиях выборов, но и после

Пётр Ханас

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