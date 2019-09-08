На трёх избирательных участках в столице пройдёт эксперимент по электронному голосованию.

В Москве начались выборы депутатов городской думы седьмого созыва. Более 3,6 тысячи избирательных участков открылись в 8:00, ещё семь участков начали работу в 6:00, чтобы сотрудники Росгвардии имели возможность реализовать своё избирательное право.

В выборах депутатов Мосгордумы участвуют 225 кандидатов. Впервые в стране на трёх избирательных участках в столице пройдёт эксперимент по электронному голосованию.

За ходом выборов в Москве будут следить около 4,5 тысячи наблюдателей от Общественной палаты города, а также международные наблюдатели из 50 стран.

В 08:00 мск избирательные участки открылись также в центральных и южных субъектах РФ, а также на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе.

8 сентября в стране проходит единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны. Раньше всего избирательные участки открылись на Камчатке, Чукотке, в Приморье и ЕАО.