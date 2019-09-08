В Бурятии КПРФ уличили в скупке голосов на выборах

Как сообщили пользователи соцсетей, сбор подписей проходит под прикрытием благотворительной акции.

В Бурятии партия КПРФ попалась на подкупе избирателей на проходящих там в эти часы выборах главы столицы региона Улан-Удэ и депутатов горсовета.

По сообщениям из соцсетей, на 28-м участке организован сбор людей и скупка их голосов под прикрытием сбора подписей в защиту озера Байкал. Также сообщается, что возле рескома КПРФ людям раздают продуктовые пайки, предлагается ходить группой лиц по избирательным участкам и агитировать голосующих.

— Подкуп избирателей в пользу конкретного кандидата или партии является грубейшим нарушением. За данные действия организаторы могут и должны быть привлечены к ответственности, в том числе уголовной, — заявил член Ассоциации политических юристов России Николай Васюткин.

Он отмечает, что, действуя подобным образом, представители КПРФ не осознают последствий и дискредитируют не только себя, но и своих кандидатов. В результате ранее поддерживавшие коммунистов избиратели попросту отворачиваются от партии. "Но, как говорится, урна всё покажет", — заключил Васюткин.

Как сообщил секретарь Общественной палаты Республики Бурятия Баир Бальжиров, информация о подкупе избирателей на 28-м участке в Улан-Удэ принята в обработку, на участок выехал общественный наблюдатель. Кроме того, было составлено обращение в правоохранительные органы с просьбой организовать проверку по данному факту.

Ранее Лайф сообщал, что на выборах губернатора Сахалинской области и районных депутатов не зарегистрировано нарушений.