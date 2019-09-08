В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора

В бюллетенях три кандидата, в числе которых врио главы региона Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге стартовали выборы губернатора, а также депутатов местных советов во всех муниципальных образованиях. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по мск.

На пост губернатора на пятилетний срок баллотируются врио главы региона самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

В этом году в единый день голосования 8 сентября проходят прямые выборы губернаторов 16 регионов России. Кроме того, в этот же день избирают руководителей трёх столиц субъектов РФ — Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ.