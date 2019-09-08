В Общественной палате РФ призвали разобраться с подкупом избирателей в Бурятии

Ранее стало известно, что один из кандидатов проводит скупку голосов под прикрытием акции в поддержку озера Байкал.

Директор Фонда исследования проблем демократии и член рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за выборами Максим Григорьев прокомментировал информацию о том, что партия КПРФ подкупает избирателей на выборах в Бурятии. Он потребовал от региональной Общественной палаты срочно вмешаться с ситуацию.

— В соцсетях обсуждают, что в Республике Бурятия на 28-м округе КПРФ организовала скупку голосов под прикрытием сбора подписей за Байкал. Руководитель отделения КПРФ по региону Вячеслав Мархаев в 2017 году пытался участвовать в выборах главы региона, а сейчас идёт на мэра Улан-Удэ, — напомнил Григорьев.

Желание Мархаева попасть на ведущую позицию понятно, однако подкуп — не просто нарушение всех норм, но и прямая уголовщина, подчеркнул член рабочей группы. Он призвал Общественную палату региона срочно вмешаться.

Ранее секретарь Общественной палаты Республики Бурятия Баир Бальжиров заявил, что информация о подкупе избирателей на 28-м участке в Улан-Удэ принята в обработку, на участок выехал общественный наблюдатель. Кроме того, было составлено обращение в правоохранительные органы с просьбой организовать проверку по данному факту.