Беглов: В этот день нужно быть вместе с городом

Врио губернатора призвал петербуржцев прийти на избирательные участки, поскольку сегодня им предстоит определить будущее Северной столицы на пять лет.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с единым днём голосования, поскольку считает, что сегодняшний день — это большой праздник для всех. Об этом он заявил в беседе с Лайфом.

— В этот день надо быть вместе с городом, потому что сегодня мы определяем будущее Петербурга на пять лет. Я сегодня говорю это не как официальное лицо, а как обыкновенный житель нашего города, — заявил Лайфу Беглов.

Он выразил благодарность местному избиркому за организацию процесса голосования и сотрудникам ГУВД и Росгвардии, которые обеспечивают безопасность на избирательных участках.

— Я уверен, что наш город достоин того, чтобы выборы прошли чисто, честно и открыто. Так оно и будет, — добавил он.

Напомним, что к концу избирательной кампании в Санкт-Петербурге кандидатов на пост главы региона осталось трое: Надежда Тихонова, Михаил Амосов и действующий врио губернатора Александр Беглов. Горожане смогут отдать свой голос в пользу понравившегося кандидата не только в Петербурге, но и за его пределами. Для этого власти организовали 62 избирательных участка в садоводствах на территории Ленинградской области и ещё 15 — в Псковской (для удобства дачников).