ЦИК: День тишины в России прошёл в полном спокойствии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не получила жалоб на серьёзные нарушения в день тишины перед выборами в России. Об этом сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев при посещении цифрового участка в Москве.

— День тишины прошёл в полном спокойствии. Я вчера на работе не видел серьёзных жалоб, может, они поступили в ночь, — подчеркнул Булаев.

Замглавы ЦИК добавил, что "не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать".

8 сентября в стране проходит единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны. При этом в 16 регионах в ходе прямых выборов избирают губернаторов.