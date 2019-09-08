Беглов проголосовал на выборах губернатора Петербурга — видео

Под прицелом десятков телекамер он получил бюллетень, а затем скрылся с ним за ширмой для голосования.

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов исполнил гражданский долг, проголосовав на выборах главы Санкт-Петербурга. Этим утром он прибыл на избирательный участок № 153 на улице Кораблестроителей. Там находится школа с углублённым изучением английского языка. Под прицелом телекамер он получил бюллетень, а затем скрылся с ним за ширмой для голосования.

После голосования он призвал петербуржцев последовать своему примеру — прийти на избирательные участки и исполнить гражданский долг. Беглов напомнил, что сегодня петербуржцам предстоит определить будущее своего города на ближайшие пять лет. "В этот день надо быть вместе с городом", — заявил он.

Напомним, что к концу избирательной кампании в Санкт-Петербурге кандидатов на пост главы региона осталось трое: Надежда Тихонова, Михаил Амосов и действующий врио губернатора Александр Беглов.