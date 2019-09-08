В Абхазии проходит второй тур президентских выборов

Помимо 154 участков по всей республике также ещё один организован в столице России.

В Абхазии сегодня в 8 утра открылись участки для голосования во втором туре выборов президента. За пост главы государства борются действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

В первом туре Хаджимба набрал 24,83% голосов избирателей, его оппонент чуть меньше — 22,91%. Для Хаджимбы это уже пятая президентская кампания. Для Квицинии — первая.

Первый тур прошёл 25 августа. Тогда на президентское кресло претендовало девять человек, явка составила 66,55% избирателей.

В Кремле заявили, что с интересом следят за ходом выборов и надеются на их легитимность.