Политолог предсказал плачевную судьбу Хабаровскому краю под руководством Фургала

По мнению Матвейчева, губернатор решил монополизировать власть в регионе, и последствия этого заметны уже сейчас.

Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев поделился прогнозом относительно итогов выборов в Хабаровском крае. Он напомнил, что голосование проходит с многочисленными нарушениями.

— Результаты пока не известны, но предсказать их несложно. Хабаровский край будет полностью захвачен ЛДПР. Никакая Цыганова и никакой Платошкин там не победят. Фургал решил монополизировать власть в крае и тем самым взять на себя всю ответственность за его дальнейшую судьбу. Судьба эта плачевна. Столичный статус они уже потеряли, теряют социально-экономические темпы, — написал он в "Фейсбуке".

По мнению политолога, Хабаровский край — "это наша внутренняя Украина".

Сегодня в Хабаровском крае также выбирают депутата Государственной думы. За депутатское кресло борются 10 человек, среди которых певица Виктория Цыганова от "Единой России", Николай Платошкин от КПРФ, Иван Пиляев (ЛДПР), Татьяна Ярославцева ("Справедливая Россия") и другие. Кроме того, жители края определяют новый состав парламента региона, а также народных избранников муниципального уровня. В регионе в списках избирателей значится 987 758 человек. Лайф рассказывал о нескольких нарушениях.