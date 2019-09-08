Глава участка рассказала о голосовании в здании РАН, где отдал голос Путин

На избирательном участке, где на выборах в Мосгордуму проголосовал президент России Владимир Путин, не зафиксировано нарушений. Об этом рассказала Лайфу глава участка Галина Поплетеева.

— Никаких нарушений не зафиксировано, аппаратура, КОИБы работают исправно, все члены комиссии с правом решающего голоса на своих местах, — отметила она.

Здесь на ранние часы проголосовало только 25 избирателей, одним из которых стал президент России. Отвечая на вопрос Лайфа, Путин признался, что не знает кандидата лично, но надеется, что он хороший человек.