Явка на онлайн-голосование за депутатов Мосгордумы на 10:00 составила 39%

Эксперимент с новым способом голосования проходит впервые в стране. Им пока могут воспользоваться на трёх избирательных участках столицы.

Явка на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму на 10:00 составила 39%. Об этом сообщил замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Артём Костырко.

— На 10:00 явка на участках электронного голосования составила 39%, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, эксперимент с электронным голосованием проходит впервые в стране на трёх избирательных участках в Москве. Организацией процесса голосования и подсчётом электронных голосов занимается специально созданная участковая избирательная комиссия. Эксперимент охватывает 11,2 тысячи избирателей.

Ранее Лайф сообщал, что в ЦИК выразили надежду на неплохую явку на выборах в Москве.