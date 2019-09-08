В Туве люди в масках обстреляли автобус с наблюдателями

Транспортное средство остановил мужчина в светоотражающем жилете под видом дорожного рабочего.

В ночь на 8 сентября на границе Красноярского края и Республики Тыва вблизи КПП Шивилинг группа неизвестных людей в масках на лошадях обстреляла автобус с наблюдателями и журналистами, которые направлялись для работы на выборах в Верховный Хурал. Лайф публикует кадры с места происшествия.

Ехавшие в автобусе журналисты рассказали, что перед остановкой за ними пару часов следовал неизвестный автомобиль, а сами они читали в соцсетях, что в республике готовится провокация, чтобы не допустить наблюдателей.

Неизвестные люди пытались ворваться в автобус. Потом несколько раз выстрелили в него. Водитель с пассажирами приняли решение ретироваться.

— На место происшествия выехал исполняющий обязанности министра МВД Тывы и отряд быстрого реагирования. Из Ермаковского района Красноярского края также направлено несколько экипажей полиции. Начаты следственные действия и поиски боевиков, устроивших обстрел. Мы, безусловно, не оставим этот инцидент без последствий для его организаторов и исполнителей, — рассказал на странице в сети "Фейсбук" депутат госдумы Сергей Натаров.

Также Натаров добавил, что информацию направили и министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Общественная палата РФ анонсировала, что по всей России на выборах 8 сентября будет работать свыше 38 тысяч наблюдателей. Это самый громкий случай препятствования работе наблюдателя.