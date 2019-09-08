В Нью-Йорке вандал повредил статую быка рядом с Уолл-стрит

Это один из самых известных объектов Большого яблока. На скульптуру приходят посмотреть тысячи туристов каждый день.

Житель Далласа Тевон Варлак повредил бронзовую статую "Атакующий бык", которая располагается на Манхэттене в двух кварталах от Уолл-стрит. Об этом сообщает телеканал CBS New York.

Maniac smashing the Charging Bull in Lower Manhattan NYC... pic.twitter.com/3jALJzWYmd — Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) 8 сентября 2019 г.

Мужчина нанёс быку несколько ударов струнным инструментом банджо и повредил правый рог. Полицейские задержали злоумышленника, ему грозит обвинение в вандализме.

Скульптура "Атакующий бык" является одним из самых популярных объектов Нью-Йорка и Уолл-Стрит. Её в 1989 году установил скульптор Артуро ди Модика. Бык символизирует агрессивный финансовый оптимизм и процветание.

Ранее Лайф сообщал, что мурманские подростки осквернили памятник советским солдатам.