В Нью-Йорке вандал повредил статую быка рядом с Уолл-стрит

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Фото © Twitter / Manny Alicandro

Это один из самых известных объектов Большого яблока. На скульптуру приходят посмотреть тысячи туристов каждый день.

Житель Далласа Тевон Варлак повредил бронзовую статую "Атакующий бык", которая располагается на Манхэттене в двух кварталах от Уолл-стрит. Об этом сообщает телеканал CBS New York.

Мужчина нанёс быку несколько ударов струнным инструментом банджо и повредил правый рог. Полицейские задержали злоумышленника, ему грозит обвинение в вандализме.

Скульптура "Атакующий бык" является одним из самых популярных объектов Нью-Йорка и Уолл-Стрит. Её в 1989 году установил скульптор Артуро ди Модика. Бык символизирует агрессивный финансовый оптимизм и процветание.

Ранее Лайф сообщал, что мурманские подростки осквернили памятник советским солдатам.

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