Более 460 тысяч человек воспользовались системой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

— По данным государственной автоматической системы "Выборы", в этом году механизмом (мобильный избиратель. — Прим. ред.) воспользовалось более 460 тысяч из 36 субъектов РФ, — рассказала Памфилова.

Тем временем в Москве на выборах в Мосгордуму впервые проходит эксперимент с электронным голосованием. Системой могут воспользоваться на трёх избирательных участках столицы. Ранее Лайф сообщал, что явка на онлайн-голосование за депутатов Мосгордумы на 10:00 составила 39%.