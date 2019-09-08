Протоиерей Смирнов назвал русских мужчин национальной трагедией

Священнослужитель выразил уверенность, что в этом виновато "женское воспитание" сильного пола.

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин национальной трагедией и обвинил в этом русских женщин. Своим взглядами священнослужитель поделился во время встречи с настоятелями храмов и приходскими помощниками Сызранской епархии.

— Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия. Отчего это происходит?! От женского воспитания. Русская женщина — это очень сильное существо по своей генетике. Она и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдёт, а мужчины — нет, — объяснил протоиерей.

Он назвал ошибкой советской пропаганды то, что "она вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить десять детей, выгнала из дома на работу". Следствием этого стала малодетность, считает он. Это тоже наложило отпечаток на характер русских мужчин. По мнению Димитрия, раньше мужчины закалялись с детства — постоянно чувствовали конкуренцию, друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим. На современных же мальчиков якобы все рявкают — бабушка, мать, отец, ещё и в школе обижают, бьют.

Священнослужитель, впрочем, признал, что настоящие мужчины среди россиян всё же встречаются. Однако, по его мнению, они "штучный товар".

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