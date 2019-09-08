В Конгрессе США решили вновь поднять вопрос об импичменте Трампа

Поводом для очередной атаки демократов на американского лидера стало его заявление о G20.

Палата представителей Конгресса США в очередной раз проведёт голосование по вопросу возможного импичмента американского президента Дональда Трампа. Инициатором процедуры стал контролируемый демократами юридический комитет. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По его информации, текст резолюции о возможности импичмента будет обнародован 9 сентября, а голосование состоится 11 сентября. Демократы считают предстоящую процедуру "естественным следующим шагом" в расследовании деятельности Трампа. Они уверены, что голосование придаст более официальный характер разбирательству.

Поводом для очередной атаки демократов на Трампа стало его заявление относительно саммита "Большой двадцатки", который должен пройти в США в 2020 году. Американский лидер предложил в качестве места проведения встречи своё поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Оппоненты обвинили президента в нарушении конституции США, которая запрещает членам администрации получать экономическую выгоду благодаря своей должности.

Напомним, что предыдущая попытка демократов отстранить Трампа была предпринята в середине июля из-за оскорбительных высказываний в адрес женщин-демократов. Однако палата представителей проголосовала против данной резолюции. Трамп назвал резолюцию по своему импичменту самым смешным проектом в жизни.