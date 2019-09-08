На Евро-2020 для Албании включили гимн Андорры, а извинились перед Арменией

Футболисты отказывались начать игру и требовали, чтобы был включен гимн их страны.

На отборочном турнире Евро-2020 в Париже перед матчем Франция — Албания для команды гостей включили гимн Андорры. В Сеть попало видео момента, когда футболисты понимают, что звучит не их гимн.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem 🤭pic.twitter.com/RVgRJEtTEU — Goal (@goal) 7 сентября 2019 г.

Албанцы отказались играть, пока не прозвучит правильный гимн. Из-за разборок матч задержали на семь минут. В итоге гимн Албании нашли и включили на стадионе.

Но затем случился ещё один конфуз. Диктор "Стад де Франс" принёс свои извинения "армянским болельщикам" и призвал "уважать армянский гимн". Но позже понял, что дважды допустил ошибку и уже верно упомянул Албанию.

Матч закончился разгромным счётом 4:1 в пользу Франции.

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