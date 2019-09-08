Отказавшаяся выступать в РФ Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

В конце июня грузинская певица сообщила, что навсегда отказывается от гастролей в РФ.

Грузинская певица и композитор Нино Катамадзе, комментируя свой отказ выступать в России, призналась в любви к зрителям из РФ. На вопрос, как певице далось решение, она заявила, что этот вопрос является для неё сверхважным.

— Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России, — рассказала она в эфире украинского телеканала "1+1".

Как ранее писал Лайф, в конце июня грузинская певица Нино Катамадзе сообщила, что больше никогда не будет выступать в России, чем поддержала антироссийские акции протеста, которые проходят в Тбилиси с 20 июня.

В Кремле заявили, что готовы разъяснить исполнительнице политические аспекты обострения отношений между Москвой и Тбилиси. Музыкант Юрий Лоза заявил, что Россия сможет "импортозаместить" Катамадзе.