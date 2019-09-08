В Подмосковье задержали 14 человек на режимном объекте "Роскосмоса"

Выяснилось, что они собирались подняться на крышу здания и попасть внутрь ради фото.

В Московской области служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), который входит в "Роскосмос", накануне задержала 14 человек, которые проникли на территорию этого режимного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Задержанных передали полицейским в посёлке Власиха.

— Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП "НИЦ РКП" группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий, — говорится в комментарии "Роскосмоса".

Там добавили, что задержанные хотели снимать фото на крыше и внутри здания, а затем публиковать их в Интернете.

НИЦ РКП с середины прошлого века занимается разработкой и испытанием ракет.