Информация о погибшем на Кипре российском ребёнке не подтвердилась

Российской посольство в Республике Кипр запросило информацию о гибели ребёнка, которого ранее СМИ назвали гражданином РФ. Как сообщили ТАСС в диппредставительстве, ребёнок имел гражданство Украины. Также оказалось, что это был мальчик, а не девочка, как сообщали местные СМИ.
— Мы обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребёнка. Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины, — заявили дипломаты.
Захлебнувшегося ребёнка вытащил из воды отец в деревне Аргака недалеко от города Полис Хрисохус. Прибывшие врачи только констатировали смерть ребёнка в карете скорой помощи.
Недавно на курорте в Турции скончалась девочка, которая приехала на отдых из Санкт-Петербурга. Её затянуло в трубу в бассейне.
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