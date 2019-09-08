Информация о погибшем на Кипре российском ребёнке не подтвердилась

Ужасная трагедия всё же произошла, но оказалось, что мальчик был гражданином Украины.

Российской посольство в Республике Кипр запросило информацию о гибели ребёнка, которого ранее СМИ назвали гражданином РФ. Как сообщили ТАСС в диппредставительстве, ребёнок имел гражданство Украины. Также оказалось, что это был мальчик, а не девочка, как сообщали местные СМИ.

— Мы обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребёнка. Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины, — заявили дипломаты.

Захлебнувшегося ребёнка вытащил из воды отец в деревне Аргака недалеко от города Полис Хрисохус. Прибывшие врачи только констатировали смерть ребёнка в карете скорой помощи.

Недавно на курорте в Турции скончалась девочка, которая приехала на отдых из Санкт-Петербурга. Её затянуло в трубу в бассейне.