В Туве обвинили в провокации наблюдателей, подвергшихся нападению конников

В подробностях произошедшего теперь разбирается полиция. Повреждён автобус, обошлось без пострадавших.

Президент Федерации конного спорта Республики Тыва Таймир Сарыглар заявил Лайфу, что он стал случайным свидетелем вчерашнего конфликта местных жителей и группы наблюдателей и журналистов, которые ехали в республику на автобусе. Мужчина выразил уверенность, что именно журналисты из автобуса стали провокаторами конфликта.

— Я вчера был на трассе Кызыл — Абакан, это федеральная трасса, и случайно стал свидетелем происходившего. Там стоял большой пассажирский автобус, дорога была перекрыта, люди, находившиеся в автобусе, провоцировали всех на конфликт. Они перекрывали дорогу, кричали, унижали и оскорбляли людей, это я видел своими глазами. Люди, которые ехали по трассе, всеми силами пытались их успокоить, чтобы не было драки, — заявил Сарыглар.

Он добавляет, что пассажиры автобуса всё снимали на камеры. Среди камер была и профессиональная техника.

— Там даже вокруг мужики были готовы морду им набить, да и самому мне было очень обидно, что этот цирк происходит. Никто пальцем их не тронул, в социальных сетях пишут про оружие, про выстрелы. Этого всего не было, даже драки никакой не было, своими глазами видел, как автобус не торопясь развернулся и своим ходом уехал в сторону Абакана. Колёса были, наверное, целые, он бы не уехал, если бы их прокололи. Я думаю, что они отъехали и сами всё прокололи, для большей драматичности, — добавляет руководитель федерации.

Таймир Сарыглар заявил, что у находившихся в автобусе "конфликт был с самими собой", он уверен, что "они сами виноваты во всём".

Ранее кандидат от ЛДПР в депутаты парламента республики Андриан Ооржак заявлял, что именно Сарыглар якобы руководил конниками, которые участвовали в нападении на автобус.

Напомним, сотрудники СМИ заявили, что за ними продолжительное время следили, а затем их автобус остановили. Они зафиксировали всё на видео. Местные же полицейские усомнились в правдивости слов пассажиров автобуса, заявив, что колёса не были прострелены, а на снятых кадрах нет людей с оружием.