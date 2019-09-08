Пушков призвал главу Пентагона "проснуться" из-за его слов о правилах для России

Сенатор указал, что Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже давно не готовы прислушиваться к Вашингтону.

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал главу Пентагона Марка Эспера "проснуться". Поводом для этого послужили слова американского министра о том, что России "нужно изменить своё поведение" и жить по правилам, которые определяет США.

Глава Пентагона М.Эспер так ничего и не понял. Он призвал Россию действовать «по правилам,к-ые мы установили», т.е. послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 8, 2019

По мнению Пушкова, глава Пентагона ничего не понял, и это видно по его призыву к России послушно следовать за Штатами.

— Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться, — написал Пушков в Twitter.

Напомним, Эспер также заявлял, что Россия содействует нестабильности и было бы прекрасно, если бы она себя вела "как более нормальная страна", то есть слушалась бы Запад.