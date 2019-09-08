Пушков призвал главу Пентагона "проснуться" из-за его слов о правилах для России

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Фото © Twitter / Алексей Пушков

Сенатор указал, что Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже давно не готовы прислушиваться к Вашингтону.

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал главу Пентагона Марка Эспера "проснуться". Поводом для этого послужили слова американского министра о том, что России "нужно изменить своё поведение" и жить по правилам, которые определяет США.

По мнению Пушкова, глава Пентагона ничего не понял, и это видно по его призыву к России послушно следовать за Штатами.

Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться, — написал Пушков в Twitter.

Напомним, Эспер также заявлял, что Россия содействует нестабильности и было бы прекрасно, если бы она себя вела "как более нормальная страна", то есть слушалась бы Запад.

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