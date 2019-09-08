В хижине напавшего на Эллу Памфилову мигранта нашли фаллоимитаторы

Мужчина отшельником жил в лесу недалеко от подмосковного коттеджного посёлка "Лес и река".

Во время осмотра жилища Башита Карабалаева, задержанного за нападение на Эллу Памфилову, обнаружили вещи, которые явно не принадлежали мужчине, в том числе фаллоимитаторы. Об этом сообщает МК.

Предположительно, безработный и бездомный мигрант их украл из какого-то коттеджа, находящегося поблизости. Полицейские проверяют Карабалаева на причастность к совершению иных преступлений.

Ранее стало известно, что Башит Карабалаев приехал в Россию из Казахстана около пяти лет назад. По его словам, он сначала трудился разнорабочим, потом потерял документы и не смог зарабатывать на кусок хлеба. Занимался попрошайничеством, а также мелкими кражами. Проживал отшельником в самодельной хижине в лесу недалеко от коттеджного посёлка "Лес и река".

Памфилова рассказала, что мужчина в маске пробрался к ней в дом и несколько раз ударил её электрошокером. Глава ЦИК дала отпор, и он сбежал. Позже мужчину нашли и доставили в следственные органы, где он признался, что искал еду и поэтому пробрался в дом.