Московская пенсионерка подожгла квартиру с собутыльниками, они погибли

По версии следствия, женщина дождалась, пока её знакомые уснут, подожгла одеяло и ушла.

В Москве задержана пенсионерка по подозрению в поджоге квартиры, в результате которого погибло два человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу.

— 6 сентября 2019 года безработная женщина... в состоянии сильного алкогольного опьянения подожгла одеяло в комнате собутыльников. В результате пожара погибли мужчина и женщина 1968 и 1978 годов рождения, — уточнили в управлении.

Причиной их смерти стало отравление продуктами горения. По данным агентства "Москва", следователи полагают, что 61-летняя подозреваемая после ссоры с собутыльниками подождала, пока они уснут, подожгла квартиру и ушла. Установить личность женщины удалось после допроса соседей, которые рассказали, что перед гибелью хозяева квартиры распивали спиртное вместе со своей знакомой.

Пенсионерка уже доставлена в следственный отдел для допроса, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что мужчина облил бензином и поджёг жителя Москвы во дворе дома в Восточном Бирюлёве. У пострадавшего был ожог 90% поверхности тела. Поджигатель арестован.