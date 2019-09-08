В Крыму из-за шторма погибли два человека, один пропал

Жителей полуострова призывают быть особенно осторожными в связи с сильными ветрами.

В Крыму шторм унёс жизни двух человек. Сотрудники МЧС ищут ещё одну предполагаемую жертву стихии. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

— Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, двое людей погибло, — рассказал он журналистам.

В регионе объявили на 8-9 сентября штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Шахов призвал жителей полуострова избегать купания и выхода в море в штормовых условиях.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму под Судаком затонул прогулочный катер "Камелот". На борту было больше десяти человек.