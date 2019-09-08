В Красноярском крае обнаружили разбившийся вертолёт с останками погибших

На обгоревшие части летательного аппарата наткнулись местные жители в 25 километрах от города.

На севере Красноярского края недалеко от города Дудинки был обнаружен разбившийся вертолёт Ми-2. Внутри находились останки людей, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Предварительно воздушное судно опознали как Ми-2, вылетевший 11 августа с производственной базы в посёлке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО. Вертолёт направлялся в Дудинку.

— Ми-2 вылетел без проведения оценки лётной годности, без составления плана полёта и получения лётного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения, — сообщили следователи.

На борту находилось три человека. По факту исчезновения воздушного судна было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Только несколько дней назад Лайф сообщал о падении военного вертолёта Ми-8 в Саратовской области. На борту было три человека, они пострадали, но эвакуировались самостоятельно.